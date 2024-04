Erro embaraçoso na transmissão do eclipse solar agora é um sucesso viral: “Me engole, Terra”

Neste 8 de abril, a América do Norte e parte da região da América Latina tinham seus olhos voltados para o céu. Todos estavam atentos ao eclipse solar que pôde ser visto durante a manhã. Claramente, os meios de comunicação também estavam com todas as suas equipes transmitindo o fenômeno.

No entanto, no noticiário da RCG Media de Saltillo, México, enquanto os apresentadores do programa comentavam o eclipse e como os habitantes de Coahuila estavam apreciando, uma imagem se infiltrou na produção, deixando todos chocados em suas casas e também no estúdio.

E foi dentro das imagens que os telespectadores enviavam que alguém quis pregar uma peça e conseguiu: em vez de mostrar o sol e a lua, podia-se ver um órgão genital masculino sendo iluminado pela luz do dia.

Embora a imagem tenha sido retirada do ar, ainda assim conseguiu estar no ar por alguns segundos, o que deixou os apresentadores muito nervosos, que tentaram manter a calma. Na verdade, um dos âncoras de notícias minimizou o que estava acontecendo, explicando que um telespectador havia enviado o vídeo.

As redes sociais explodiram com o eclipse

No entanto, os telespectadores não perdoaram e as redes sociais explodiram com o vídeo. “Chama-se eclipse de ovo”; “Os eclipses proporcionam oportunidades únicas para observar os astros, aqui podemos ver o sistema binário de Magnus huevalis EC31″; “A jornalista da esquerda, percebeu imediatamente que apareceu um asteroide!”; “Colocaram ovos na transmissão”; “Até as chamas solares são vistas haha”; “Eclipse total do coração”, são algumas das mensagens deixadas no X.

O eclipse solar foi um fenômeno fascinante, por isso os mais de 32 milhões de habitantes que estiveram em sua rota, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá, não deixaram de observar o evento que só poderá ser visto novamente na América do Norte em agosto de 2044.