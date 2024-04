Influenciadora convidou entregador para ter relações sexuais e foi rejeitada ao vivo

Risadas, piadas e impacto foram as reações causadas pelo vídeo que a influenciadora erótica Anto Pane postou, onde não teve problemas em mostrar que foi rejeitada por um entregador de comida, a quem convidou para entrar em sua casa.

A jovem de 27 anos disse no vídeo, antecipando sua intenção de convidar o entregador a entrar em sua casa. "Pessoal, o entregador do Rappi me deixou excitada, vou descer para pegar o pedido e ver se consigo conquistá-lo".

"Vou descer para pegar o pedido e ver se consigo levá-lo, não faço sexo há vários meses, já sou a Madre Teresa de Calcutá, a Virgem Maria... amém, estamos abençoados", acrescentou a atriz pornô.

Recomendados

"Olá, você quer subir por um tempo?" perguntou Anto, mas o trabalhador muito responsável disse: "Não, tenho que continuar trabalhando, acabei de começar".