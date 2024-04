Mulher que abandonou o filho recém-nascido embaixo de um caminhão se entrega

Durante a tarde desta terça-feira, um cidadão haitiano encontrou uma mochila debaixo de um caminhão estacionado. Dentro dela, um recém-nascido.

“Uma vez no local, pudemos notar a presença de um lactente, que segurava em um de seus pulsos a pulseira de nascimento. Foi possível verificar que este menor havia nascido no dia 31, à tarde, então tinha apenas dois dias de vida”, disse a subcomissária, detalhando que “Ele foi deixado embaixo da roda de um caminhão estacionado”. O caso aconteceu no Chile.

Após o caso se tornar público e ser revelado que a polícia estava seguindo a pista da mãe do bebê, ela se entregou.

Ela está arrependida

Por outro lado, a mulher de 25 anos indicou que sua motivação para fazer o que fez era “não ter problemas com seu parceiro”, pois não sabia que estava grávida e foi ao hospital por uma dor abdominal.

“A delegada disse: ‘Ela manifesta um grau de arrependimento por problemas que a estavam afligindo’.”