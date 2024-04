Mulher diz que precisa de três maridos para ser feliz

Uma jovem se tornou viral em todo o mundo com um pensamento peculiar. Ela participou do popular podcast americano ‘Whatever’, e expressou o que uma mulher precisa para ser completamente feliz.

No programa em que falam sobre temas de desenvolvimento pessoal e social, a mulher indicou que para ser feliz precisam de três maridos. “Uma pessoa é incapaz de te dar tudo a cem por cento”, explicou, causando surpresa.

Três maridos, para três necessidades

A jovem argumentou que precisa de três maridos. "Um para trazer dinheiro, outro para me dar amor e outro para me satisfazer sexualmente", argumentou a participante do podcast.

“Não pode haver alguém que te dê as três coisas?”, perguntou uma convidada que estava realmente surpresa com as declarações.

"Foi aí que os relacionamentos falharam. Os humanos não foram feitos para serem monógamos", explicou.

"Você não pode pedir a uma única pessoa que te dê essas três coisas," continuou explicando a jovem, sem encontrar apoio ou compreensão no restante do painel.

"Ouvi algo assim como que quando você está com um parceiro que te dá 90% do que você quer, você vai procurar os outros 10% em outra pessoa, não importa o quê", acrescentou outra garota. A jovem que havia levantado essa possibilidade concordou: "Todos te dão o que você quer".