Mulher defende seu parceiro com um chute voador e foi gravada em vídeo

Em Florencia, na Colômbia, ocorreu um incidente de intolerância que envolveu um casal em um bar na zona rosa da cidade. A briga, que aparentemente começou quando um homem agrediu outro, levou à intervenção de uma mulher e parceira do agredido, que reagiu com um chute voador ao suposto agressor.

Um vídeo da briga, compartilhado em redes sociais, mostra uma mulher intervindo em defesa de seu marido enquanto ele está sendo espancado no chão por outro indivíduo. Sem hesitar, a mulher dá um chute voador no melhor estilo das artes marciais no agressor, conseguindo parar os golpes e proteger seu parceiro em perigo.

A situação muda quando o agressor se levanta e a mulher adota uma postura ameaçadora em relação a ele, enquanto recua. Finalmente, com a intervenção de um mediador, conseguem se separar.

O incidente destaca a importância de manter a calma e buscar soluções pacíficas em situações de conflito, assim como o instinto de proteção e defesa que pode surgir em situações de perigo para entes queridos.