Foto no Pantanal é destaque em concurso de fotografia mundial de 2024

A edição 2024 do Sony World Photography Awards, renomada premiação do universo fotográfico, já revelou os laureados em várias de suas categorias. Enquanto aguardamos o anúncio dos grandes vencedores gerais e das categorias restantes, previsto para 18 de abril, os premiados já conhecidos não só receberão uma quantia em dinheiro como reconhecimento de sua excelência artística mas também terão o privilégio de ver suas obras expostas em uma prestigiada galeria em Londres, no Reino Unido. Além disso, essas fotografias serão compiladas em um livro que celebra a arte da fotografia.

Um mosaico de imagens capturadas

Entre as imagens destacadas, temos uma impressionante captura de uma onça-pintada no momento exato em que ataca um jacaré nas águas do Pantanal, retratando a crua realidade da cadeia alimentar na natureza.

Outro clique memorável nos leva a uma vila flutuante serenamente situada no Lago Titicaca, na Cordilheira dos Andes, que nos faz refletir sobre a simplicidade e beleza da vida em contraste com as adversidades naturais, como incêndios florestais.

Não menos espetacular é a imagem que captura os primeiros raios da lua crescente iluminando a colina Old Man of Storr, na Escócia, um momento sublime capturado antes que o luar dominasse a cena.

Fotografias de cormorões na Noruega, pescadores utilizando uma técnica única de remo com as pernas em Myanmar, celebrações aquáticas no Camboja e um elefante se banhando em areia no Nepal para se proteger do frio e de insetos, complementam esta galeria que transcende fronteiras, mostrando a diversidade e a beleza do nosso planeta através das lentes dos fotógrafos.

Um elefante na margem do rio Narayani (Nepal) toma um banho de areia para se proteger contra picadas de insetos e o manter aquecido nos meses mais frios do inverno. — Foto: Ju Shen Lee/Sony World Photography Awards

Cormorões europeus, aves marinhas de tamanho médio que fazem parte da família dos corvos-marinhos, na ilha de Hornoya, na Noruega. — Foto: Mohammad Mirza/Sony World Photography Awards 2024

Fonte: G1