Por que a ‘Bíblia’ de Trump está incomodando alguns cristãos?

A recente venda de uma Bíblia temática pelo ex-presidente Donald Trump gerou uma onda de críticas e controvérsias entre os círculos religiosos. Esta edição patriótica da Bíblia cristã, adornada com a famosa canção de Lee Greenwood, ‘God Bless the USA’, levantou preocupações sobre a integridade da fé cristã e a separação entre a religião e o Estado.

A Bíblia, que está à venda por US$ 59,99 , apresenta na capa a bandeira dos Estados Unidos e as palavras ‘God Bless the USA’. Além disso, em seu interior inclui a letra da canção patriótica, assim como a Declaração de Independência e outros documentos históricos dos Estados Unidos. Esse enfoque de mesclar elementos religiosos com símbolos patrióticos tem gerado críticas que vão desde o sacrilégio até a heresia.

Trump está sendo criticado por usar a fé para promover mensagens políticas

Para alguns críticos, a venda desta Bíblia apoiada por Trump é uma violação do respeito devido às Sagradas Escrituras e um exemplo de como a fé pode ser reprimida por interesses políticos e econômicos. O apoio do ex-presidente a este projeto tem sido questionado, especialmente num momento em que ele está envolvido em várias disputas legais dispendiosas.

Além das críticas teológicas, a Bíblia ‘God Bless the USA’ também tem suscitado preocupações sobre o nacionalismo cristão. Este movimento, que promove a ideia de que os Estados Unidos são uma nação fundada em princípios cristãos, tem sido historicamente associado a preconceitos, nativismo e supremacia branca. A inclusão de documentos políticos e símbolos patrióticos em uma Bíblia cristã reflete, para alguns críticos, uma interpretação tendenciosa e perigosa da fé.

A Bíblia de Trump tem sido muito criticada (Agencias)

O apoio de Trump a esta Bíblia também gerou perguntas sobre suas motivações e o destino dos lucros de sua venda. Embora o site da Bíblia assegure que os lucros não são destinados à campanha política de Trump, persistem dúvidas sobre se poderiam ser utilizados para resolver seus problemas legais pessoais.