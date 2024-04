Ninguém percebeu! Homem morre afogado em piscina durante festa

As altas temperaturas registradas em diversos países fazem com que muitas pessoas usem suas férias para ir para as praias ou para as piscinas para se refrescar. A maioria desses lugares tem pessoas responsáveis por garantir a segurança dos presentes, mas e quanto aos lugares que não têm salva-vidas?

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que um homem, que não sabia nadar, quis se juntar a uma festa realizada na piscina de uma residência. Na gravação de uma câmera de segurança, é possível ver como o falecido entrou na água pelo canto.

Enquanto todos estavam do outro lado, o sujeito começou a andar, mas de repente parou de pisar e acabou se afogando. Os eventos, que ocorreram altas horas da madrugada, não foram testemunhados por ninguém. Alguns meios de comunicação locais garantiram que levaram horas para encontrar o corpo.

Apesar de terem muitas pessoas, ninguém percebeu o acidente ocorrido na piscina (Especial )

“Ninguém soube quando ele se afogou na piscina. A festa continuou até altas horas da noite e as pessoas continuaram a nadar na piscina. Quando as pessoas começaram a retornar por volta da uma da manhã, a busca pelo homem começou. As pessoas continuaram procurando por ele por muito tempo, mas até depois da meia-noite não foi encontrado nenhum sinal dele. Sua morte foi descoberta quando o corpo inchou na piscina por volta das 3 ou 4 da manhã”, é parte da nota colocada pelos sites mencionados anteriormente.

Milhares de pessoas se encarregaram de visualizar o clipe em X, a rede social pertencente a Elon Musk, onde se podem ler comentários como “se você não sabe, não se meta”, “•1 Se não sabe nadar, não entre em zona profunda. •2 Será que as pessoas que estavam lá não perceberam o que estava acontecendo” ou “Que nível de desinteresse tão grande”.