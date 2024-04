Mulher agride com facão funcionários da empresa de energia por cortarem sua luz

Nas últimas horas, começou a se popularizar o momento em que uma mulher tentou agredir dois funcionários da empresa de energia por deixá-la sem luz.

Uma mulher que passou de agressora a vítima

No vídeo, que está circulando nas redes sociais, é possível ver o momento em que a pessoa envolvida saiu de sua casa. Outra mulher a alcançou e lhe entregou um facão; a insatisfeita bateu na escada onde o trabalhador estava. Outro homem da empresa se aproximou para documentar o ocorrido e foi agredido, apesar do que foi relatado anteriormente, o trabalhador permaneceu calmo e apenas viu a mulher cair no chão por ter pisado de forma errada.

Familiares da mulher tentaram culpar o funcionário, mas ele tinha evidências do que aconteceu e conseguiu provar que a agressora sempre foi a vizinha. De acordo com vários repórteres, os eventos ocorreram no México. Até o momento, a publicação tem milhares de visualizações, onde se podem ler comentários como “Podem denunciar a senhora com essa evidência de tentativa de homicídio”, “Que rapidamente a mulher perdeu a bravura”, “Continuem acostumando as pessoas de que tudo deve ser grátis, chamam isso de desperdício” ou “Que bom que têm o vídeo, porque senão ela ia alegar que a machucaram”.