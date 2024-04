Homem impede que seu bebê saia em foto de família e explica o motivo: ‘Meu sogro me acusou de arruinar’

Um homem usou o Reddit, desabafando sobre um episódio desconfortável enfrentado em reunião familiar. De acordo com o texto na plataforma, por meio do usuário u/Catrival, ele impediu seu bebê de sair em foto de família e causou um alvoroço no evento.

“Meus sogros têm uma tradição de tirar fotos da família, mas essas fotos incluem apenas parentes consanguíneos, então eu, o pai do bebê, ficaria de fora”, iniciou o relato na rede social.

“O outro casado em cônjuges aguenta, mas eu me defendo. Na verdade, isso me faz pensar qual é o sentido do casamento se eles não me veem como igual a um parente de sangue”, continuou o texto no Reddit.

Conflito instaurado

A partir da resistência do pai do bebê, um conflito foi iniciado na reunião familiar. Por não aceitar estar de fora da foto, acabou impedindo seu filho de também ser inserido no registro do grupo.

“Quando eles pediram para fazer fotos que incluíssem meu bebê, mas não eu, falei que isso nunca iria acontecer do jeito como queriam. Qualquer foto profissional que eles tirassem também estaria comigo”, desabafou.

“Minha esposa ficou chorando por causa do drama e meu sogro agora me acusa de tentar arruinar o vínculo familiar ou de alguma outra besteira. Eles disseram que tudo poderia ser evitado se eu os deixasse tirar fotos inofensivas e ficar de boa”, relatou na rede social.

Apesar da reação da esposa, ele afirmou que ela não o queria fora da foto. No entanto, não queria criar caso com a família. “Ela não está ativamente tentando apoiar a mim ou a sua família. Ela está apenas chateada com a situação”, finalizou o texto no Reddit.

