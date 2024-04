“Eu sofri um ataque sexual, fui drogado”: a chocante denúncia do influenciador chileno em viagem à Colômbia

O influenciador chileno, “Basti Lolein” (@elbiroviaja), fez uma denúncia chocante na última sexta-feira, revelando que foi vítima de abuso sexual em Bogotá, cidade onde estava realizando trabalho voluntário.

De acordo com seu próprio relato compartilhado nas redes sociais, tudo aconteceu depois de sair com um cidadão colombiano, momento em que foi drogado através de uma bebida.

"Bastián declarou em uma postagem em sua conta do Instagram: “Estou no hospital, sofri ontem um ataque sexual, fui drogado, roubado, estou fazendo exames para confirmar se foi abuso sexual”."

"Acordei sem nada"

Ainda em estado de choque, o influenciador narrou que desmaiou depois de aceitar uma bebida, acordando sem seus pertences, com algumas roupas fora do lugar e sem seus documentos ou dinheiro.

“Estou num hospital, ontem sofri um ataque sexual, fui drogado, fui roubado, estou fazendo exames para verificar se foi abuso sexual”, explicou no vídeo.

“Despertei sem nada, com um pouco de roupa, sem meus documentos, sem meu dinheiro, sem nada (...) ninguém me ajudou, não sei como cheguei ao hospital”, diz parte de sua história impactante.

No dia seguinte, o jovem de 22 anos atualizou seu estado de saúde, agradecendo o apoio recebido nas redes sociais. “Estou um pouco mais lúcido, mas ainda estou em choque, espero que entendam”, expressou, de acordo com o BioBioChile.

Finalmente, Bastián percebeu que está tomando medicamentos fortes no momento, mas que está em um lugar seguro em Bogotá. “Quero descansar, fazer meus trâmites. Amanhã vou tentar comprar um telefone barato e quero documentar tudo isso”, concluiu.

Por enquanto, essa é toda a informação disponível sobre essa tragédia que afetou a vida do jovem. No entanto, ele afirmou que recorrerá a todas as instâncias possíveis para buscar justiça.