Este é o significado que deram a "Hear Me out" no TikTok

A popular frase “Hear Me Out” ganhou um novo significado no TikTok, especialmente quando se trata de revelar os crushes das pessoas.

Os utilizadores do TikTok redefiniram esta expressão e estão a defender o seu uso correto, argumentando que muitos não a estão a utilizar da maneira adequada e apresentando opiniões que são bastante convencionais.

Anteriormente, "Hear Me Out" era usado no Twitter e em outras redes sociais para expressar pontos de vista controversos ou compartilhar opiniões que poderiam gerar polêmica.

No entanto, no TikTok, evoluiu para um contexto mais pessoal e romântico. Os usuários usam essa frase para revelar suas atrações amorosas ou o que acham atraente de uma maneira pouco convencional.

Por exemplo, se uma pessoa se sente atraída fisicamente por outra pessoa (ou até mesmo por um personagem fictício) que tem uma beleza fora do comum, você a verá comentando "hear me out", ou sua contraparte em espanhol, "escuchadme".

Alguns até mencionam isso quando acham atraentes objetos incomuns, personagens de filmes animados ou de ação ao vivo, e até mesmo em objetos cotidianos como cartas de baralho.

A ideia principal é ser ousado e surpreender com as escolhas, afastando-se dos estereótipos convencionais de beleza.

Críticas ao uso indevido

Apesar de que a maioria das pessoas concorda com o significado geral de "Hear Me Out" como meme na Internet, muitos usuários do TikTok estão cansados de vê-lo sendo usado para descrever pessoas consideradas atraentes pela opinião pública.

Alguns, como @jessycarenee, argumentam que a verdadeira essência de "Hear Me Out" reside em compartilhar paixões ou atrações pouco convencionais e fora do comum.

Reação do público nas redes sociais