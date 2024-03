Guarda de segurança encontra vários dispositivos Alexa rezando de madrugada

TikTok é um dos aplicativos mais baixados em todo o mundo. Todos os dias, milhões de usuários acessam este site para consumir uma grande quantidade de vídeos. Embora o portal tenha uma grande variedade de temas, o relacionado a eventos paranormais costuma se tornar um dos mais virais.

Entre a infinidade de materiais, nas últimas horas começou a se popularizar a gravação feita pelo guarda de segurança de um centro comercial que conseguiu documentar como um par de dispositivos inteligentes rezaram sem qualquer tipo de indicação.

“As Alexas começaram a rezar às 2 da manhã” é parte do texto inserido pelo usuário no vídeo de quase 40 segundos. Embora não seja possível ver algo estranho, a gravação conta com um áudio presumível em que se ouve os dispositivos recitando uma oração cristã.

Além do mencionado anteriormente, no vídeo pode-se ouvir um alarme de segurança que alerta sobre a presença de alguém ou modificação de algum objeto dentro da loja de departamento. Até o momento, a publicação acumula mais de oito milhões de visualizações no TikTok.

Alguns usuários afirmam que tudo se trata de uma ‘edição’ feita por uma pessoa para popularizar a conta; a teoria surge pela coincidência com o Domingo de Ramos: celebração religiosa em que a maioria das confissões do cristianismo comemora a entrada de Jesus em Jerusalém, marcando o início da Semana Santa. No entanto, outros internautas acreditam no vídeo e expressam que o Zócalo da Cidade do México tem ‘vibrações’ alheias a este mundo.

“Mas espera, por que as outras Alexas respondem em vez de repetir a mesma coisa?”, “tentei com minha alexa, e a coroa da misericórdia não está disponível”, “uma vez meu parceiro e eu pedimos para a Alexa reproduzir música, ela reproduziu 2 músicas sem problema, mas quando foi a terceira, começaram a ser ouvidos ruídos estranhos, como se fosse um rádio distorcido” ou “Já aconteceu duas vezes à noite, que no meu quarto minha Alexa começa a rezar o Rosário ou louvores e eu nunca procurei por isso”, são alguns dos comentários feitos por várias pessoas.