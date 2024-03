Mulher busca por apoio na internet após comportamentos abusivos do irmão de seu marido

Uma mulher desesperada pediu por ajuda no Reddit após um grande drama familiar tomar conta da família de seu marido e a envolver bem no centro da polêmica. Enquanto tenta dar apoio à ex-esposa de seu cunhado, ela precisa lidar com as atitudes abusivas do homem que podem quebrar completamente a estrutura familiar.

Segundo seu relato, seu cunhado, Jack, era casado com Tanya com a qual mantinha um relacionamento extremamente tóxico e que durou por 15 anos repletos de abusos com ela, com os filhos do casal e com os enteados do homem. Como resultado, tanto sua ex-cunhada quanto um dos filhos dela tem um forte trauma em relação ao irmão de seu marido, o que deixa as coisas ainda mais complicadas.

“Eu conheci Tanya e minha sobrinha, Zoe, quando eu estava passando pelo pós-parto do meu filho. Eu estava depressiva e ansiosa, foi um momento complicado. Tanya foi a única pessoa da família que veio me ver dia após dia e me dar apoio. Ela estava lá para mim e junto ao meu marido foi a responsável por me manter firme. Para mim, ela é como se fosse uma segunda mãe que eu sei que posso chamar a qualquer momento e em qualquer situação e que ela estará lá para mim”.

No entanto, após o divórcio de Tanya e Jack as coisas complicaram, ainda mais depois que ele se casou com uma nova mulher, a qual ela chama de Katie, e que se mostrou o completo oposto de Tanya.

“Ela é cruel e facilmente manipulada por Jack. Meu marido disse que ela nunca foi assim, só depois que se envolveu com ele e que passou a ouvir mentiras e absurdos sobre seu antigo casamento. Ele mente para ela e faz Katie defendê-lo com unhas e dentes perante qualquer um que fale mal dele ou bem de sua ex-esposa”.

A situação se virou contra ela

As coisas ficaram ainda mais complicadas durante as festas de final de ano, quando a mulher e o marido foram visitar os pais dele para a ocasião. Sabendo que passaria um tempo na cidade, ela decidiu pedir para visitar Tanya e sua sobrinha, então todos começaram a fazer planos.

Em determinado momento Tanya pediu para a ex-sogra se ela poderia autorizar uma visita aos avós de seu ex-marido, que vivem na casa ao lado, e a visita foi autorizada desde que nenhum dos familiares estivesse presente. No dia em questão, a ex-sogra e a atual esposa do homem foram fazer compras, enquanto ele, o pai e os irmãos foram jogar golfe.

“Eu fiquei para visitar os avós do meu marido junto com Tanya e Zoe, mas em algum momento meu cunhado percebeu onde a filha estava e ligou para ela. Assim que escutou a voz da ex ao fundo ele ficou extremamente irritado e me acusou de ter levado sua ex para a casa de seus avós”.

“Desde então eles ameaçaram me impedir de ver meus sobrinhos se eu continuar minha amizade com Tanya, e meu cunhado entrou em uma grande briga com meu marido na garagem. A situação vem se complicando a cada ano e minha sogra fica extremamente magoada por não ver seus netos, mas me dizem para não ceder aos pedidos abusivos do meu cunhado. Eu não quero mais que ele e sua esposa magoem minha família e não sei mais o que fazer”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela está agindo certo em não ceder as tentativas de controle do cunhado.

“Eu acredito que não seja uma boa ideia ver seus sobrinhos depois de 2 anos com eles convivendo afastados e completamente sujeitos aos comentários e atitudes abusivas e tóxicas dos pais. Eles podem não ser os mesmos.”, comentou uma pessoa.

“Fique firme em sua decisão, ignore as atitudes controladoras do seu cunhado”, finalizou outra.