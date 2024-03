Mulher agride vizinha por suposta infidelidade

O TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site para assistir vídeos de curta duração. Embora seja um aplicativo disponível para download em grande parte do mundo, o algoritmo permite que as gravações se concentrem em temas de interesse.

Talvez pelo que foi descrito anteriormente, milhares de usuários ficaram surpresos ao observar como uma mulher brigava com sua vizinha. No vídeo, com quase dois minutos e 30 segundos, pode-se ouvir a envolvida dizer algumas palavras: “O que está te incomodando?”, “Pare de ameaçar essas crianças ou eu vou te enfrentar. Você não sabe com quem está lidando”.

Apesar das constantes agressões, a vizinha começou a rir e não parou de documentar o incidente: "Querido, sou mais famosa mostrando a bunda do que você fazendo besteiras e meia", replicou a "dona do 45". A autodenominada "a mulher do loiro" incitou a jovem a sair de casa para brigar.

Recomendados

Depois de várias confrontações, a pessoa envolvida também acusou a pessoa que estava gravando de estar se deitando com seu marido: “Sou a esposa desse idiota, que enlouquece todas. Mesmo que seja bom para assumir todas as responsabilidades”. A insatisfeita terminou dizendo que seu nome é Patricia e trabalha como funcionária pública. “A vizinha em seu momento mais esquizofrênico” é o texto que a usuária que divulgou o incidente nas redes sociais colocou.

A publicação, feita no TikTok, tem mais de 600 mil visualizações, onde se podem ler comentários como “Tomara que eu soubesse lutar assim, no momento eu fico calada e depois vêm as ideias”, “Qualquer dia nesse bar chamado Twitter”, “O que é o 45? Quem é o Wero? Deem mais contexto!! Isso está emocionante” ou “A única coisa que me fica clara é que realmente o marido é um idiota”.