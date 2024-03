Jovem confeiteiro presenteia 1.500 crianças com ovos de chocolate

No espírito da Páscoa, um generoso confeiteiro e influenciador digital, Julio Cepe, realizou corações ao produzir e distribuir 1.500 ovos de Páscoa para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Com um número expressivo de mais de 3 milhões de admiradores no TikTok, Julio não é estranho a atos de espera, fazendo da doação de chocolates durante a Páscoa uma tradição pessoal. Neste ano, a magnitude de sua ação foi ainda mais notável, ultrapassando as expectativas e trazendo alegria a inúmeras crianças.

A jornada da generosidade

Acompanhado por uma amiga, presidente do Fundo Social de Cajamar, São Paulo, Julio percorreu diversas comunidades para fazer as entregas. Ele descreveu que cada entrega se assemelhava a um abraço caloroso e cada sorriso recebido validava o esforço empenhado na missão.

Recomendados

@cepejulio Fiz 1500 ovos de Páscoa para doar esse ano 🥰🐰 No próximo vídeo, eu mostro como foi a entrega. Essa ação só foi possível graças ao apoio dos meus amigos @Caio Carlyles e Daiane. E também das marcas parceiras: @Cobertop @BWB Embalagens e Cromus ❤️ ♬ som original - Julio Cepe

O processo, minuciosamente documentado em suas redes sociais, revelou a complexidade e o trabalho árduo por trás da fabricação dos ovos, desde a produção na cozinha até a distribuição nas comunidades carentes.

O ano anterior já havia sido marcado pela distribuição de ovos de Páscoa na escola onde Julio estudou na infância. Porém, este ano, ele decidiu expandir o alcance da sua generosidade para outros locais, triplicando a quantidade de ovos doados. A logística, descrita como mais complicada, seguiu uma atenção redobrada para garantir que nada faltasse.

Dedicação e impacto

Produzir os ovos foi uma tarefa gigantesca, necessitando de 3 mil cascas de chocolate para atender à demanda. Julio rapidamente percebeu que a produção levaria mais tempo do que o antecipado, o que levou a adquirir um freezer adicional para melhorar o processo. Com a ajuda de amigos, o esforço conjunto culminou em mais de uma semana de trabalho intensivo.

Quando Julio e os voluntários chegaram com os ovos, a motivação das crianças foi palpável. Para Julio, o ato de distribuir os chocolates representava mais do que um simples gesto; era uma expressão da essência da Páscoa: compartilhar alegria, renovar esperanças e lembrar que, juntos, é possível superar os momentos mais difíceis. Ele ressalta a importância dos pequenos gestos, que, embora possam parecer insignificantes para alguns, têm o potencial de transformar vidas.

Fonte: Só Notícia Boa