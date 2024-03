Ele pediu um bolo com uma mensagem especial, mas entenderam errado e o erro arrancou gargalhadas

Um erro em uma mensagem de um bolo de aniversário arrancou risadas até dos prejudicados e o vídeo viralizou no TikTok. “Estou morrendo de rir, minha mãe disse ao confeiteiro para escrever “feliz aniversário” GRANDÃO (referindo-se à letra grande)”, o confeiteiro entendeu errado e escreveu “Feliz aniversário grandão”, conforme visto no vídeo da usuária @angelica_pineros_.

Ele disse isso enquanto ria às gargalhadas, tentando apagar a palavra do bolo com uma faca. O mal-entendido fez com que vários usuários compartilhassem experiências semelhantes nos comentários da publicação.

"A minha mãe dissemos Feliz aniversário Panchis e escreveram Pancho", "Aconteceu comigo, eu disse feliz aniversário coloca amendoim e escreveu 'Feliz aniversário amendoim'", "Eu pedi para escreverem 22 e desenharem uma coroa; e escreveram 22 coroas".

Embora pareça engraçado, esses exemplos evidenciam erros na comunicação por mensagens ao solicitar um pedido e como um mal-entendido pode trazer uma grande surpresa tanto para o cliente quanto para o vendedor.

É importante expressar claramente a mensagem ao fazer uma compra e venda para evitar confusões e erros. Ao fazer um pedido, certifique-se de comunicar claramente suas necessidades e expectativas para prevenir mal-entendidos.

Por parte do vendedor, incentivar o cliente a expressar suas preferências e poder preencher requisitos específicos e básicos. Além disso, solicitar informações adicionais e esclarecer dúvidas. Até mesmo negociar o preço ou as condições da compra.

Dicas para expressar bem a mensagem