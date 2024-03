As aterradoras profecias de Baba Vanga para 2024 que alertam as redes

Baba Vanga, uma famosa vidente búlgara conhecida como a ‘Nostradamus dos Balcãs’, era uma mulher a quem se atribui a capacidade de fazer previsões surpreendentemente precisas e exatas. Durante sua vida, ela fez dezenas de previsões que, até hoje, continuam impressionando milhares de pessoas.

As assustadoras previsões de Baba Vanga para 2024

Algumas das previsões mais populares de Baba Vanga incluem o ataque terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos e o terrível tsunami no Oceano Índico em 2004, entre outros acertos diferentes.

Baba Vanga, vidente búlgara Baba Vanga, vidente búlgara

De acordo com as previsões de Baba Vanga, o ano de 2024 está cheio de mudanças e eventos de extrema importância que terão um impacto significativo.

Recomendados

Avanço médico: De acordo com a Nostradamus dos Balcãs, 2024 trará grandes mudanças e descobertas muito importantes no campo da medicina, o que se traduzirá em curas para doenças consideradas até agora incuráveis, como o câncer e o HIV. Além disso, a vidente sugere que essas descobertas serão o resultado de anos de pesquisa e trabalho de cientistas.

‘Nostradamus dos Balcãs’

Tsunami devastador: Baba Vanga também previu um terrível tsunami que atingirá a Ásia em 2024, afetando vários países da região. Além disso, a Nostradamus dos Balcãs adverte que essa catástrofe será ainda mais devastadora do que o trágico tsunami de 2004.

Grande terremoto: A vidente búlgara previu um terremoto destrutivo de enormes proporções que vai sacudir os Estados Unidos em 2024, com uma força que alteraria o curso do rio Mississippi. Adverte que esse desastre custará vidas humanas e causará grandes estragos.

Fim do petróleo: Baba Vanga também previu que 2024 seria o ano do início do declínio do petróleo e a humanidade buscaria alternativas energéticas mais limpas e renováveis para o mundo inteiro.