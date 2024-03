Mulher trai o marido após uma noite de bebedeira e teme ter se apaixonado

O desabafo de uma mulher causou grande revolta no Reddit. Segundo ela, após uma noite de completa “bebedeira e loucura” ela acabou indo parar na cama de um homem que não era o seu marido.

Sem se identificar, a mulher começa seu relato contando que está casada há 6 anos com o homem, o qual chama de Greg. Para ela o marido é uma boa pessoa, mas algumas atitudes dele estão fazendo com que ela se sinta frustrada em seu relacionamento.

“No dia em questão ele estava reclamando de ter que trabalhar o dia todo e não conseguir descansar em casa. Eu disse a ele que tudo ficaria bem, mas ele não falou mais nada e continuou reclamando sobre outras várias coisas, incluindo nossas finanças”.

“Na mesma noite eu encontrei algumas amigas após o trabalho, nós fomos beber e comer algo porque uma delas está se casando e queríamos apenas celebrar o momento. Meu marido é tranquilo quanto a isso e nem quis nos acompanhar. Depois de algumas bebidas, um grupo de homens se aproximou de nós e puxou assunto, um deles, James, sentou ao meu lado e nós começamos a conversar sobre trabalho e coisas do tipo. A forma como ele falou sobre seu emprego me conquistou, ele realmente tinha paixão pelo trabalho e nós continuamos conversando e bebendo. Em determinado momento, acabei saindo do bar com ele”.

Ela acredita estar apaixonada

Segundo seu relato, a mulher acordou na manhã seguinte com uma série de mensagens e ligações do marido, que estava preocupado já que ela não voltou para casa. Ao atender, ela disse que estava na casa de uma amiga e que ficou sem bateria no celular, algo que o homem aceitou tranquilamente. Foi então que ela percebeu que estava dormindo ao lado do homem que conheceu no bar.

“Perguntei a James sobre a noite anterior e ele disse que nós ficamos juntos e eu insisti em não usar nenhum tipo de proteção. Eu corri para casa e tentei deixar tudo para trás, mas não consigo esquecer esse cara. Acho que posso ter me apaixonado por ele e pela forma como ele age. Eu lembro de me sentir da mesma forma quando conheci meu marido, mas agora parece que ele perdeu essa paixão pela vida e deixou de querer correr atrás de seus sonhos”.

“Quando ele chega em casa apenas me ignora e passa a maior parte do tempo fazendo outras coisas como se eu não estive ali. Na cama ele também parece me ignorar, eu tento entender o lado dele, mas em algumas ocasiões isso acaba comigo. Existe alguma chance de eu conseguir salvar meu casamento?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, está claro que não tem como salvar este relacionamento.

“Você traiu seu marido e realmente espera ter alguma chance de salvar seu casamento?”, criticou uma pessoa.

“É claro que não tem uma forma de salvar seu casamento, você colocou tudo a perder quando traiu”, finalizou outra.