Cansada, mulher expulsa a sogra de sua casa por diferenças alimentares

Uma jovem de 27 anos decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se envolver em uma grande confusão com a mãe de seu noivo. Segundo ela, além de precisar lidar com diversas comparações indesejáveis feita pela sogra, a mãe de seu companheiro também decidiu tentar ditar como eles devem viver a vida a dois.

Sem se identificar, a jovem compartilhou um relato explicando que acabou perdendo completamente a paciência com a sogra depois de sua última visita à casa do casal. Apesar de já estarem juntos há 4 anos, a família dele ainda não a aceitou e segue dificultando as coisas para os dois.

“Minha sogra já espalhou boatos sobre mim e sempre me compara com a ex-namorada do irmão do meu noivo. Ela sempre menciona a garota nas conversas e comenta sobre como as duas eram próximas”.

“Recentemente ela veio passar duas semanas na nossa casa e nem sequer pagou ou ajudou com qualquer despesa pelo tempo que ficou por aqui, mas ela foi capaz de me levar ainda mais ao limite”.

Ela expulsou a sogra de casa

A jovem então explica que sua sogra é vegetariana e, por tal motivo, possui uma dieta diferente da que normalmente é adotada pelo casal. Apesar disso, ela nem sequer se preocupou em ajudá-los com as compras específicas para sua dieta.

“Além disso, ela também começou a querer ditar o que eu devo e não devo fazer na minha própria casa. Ela se recusa a comer o que eu preparo e incentiva o filho a fazer o mesmo. Ela insiste em dizer o que ele deve comer e o que devemos preparar em cada refeição. Ela nem mesmo comprou a própria comida”.

“Eu chamei meu companheiro de lado para conversar e disse a ele que ele precisava tirar ela da nossa casa ou eu iria perder a paciência e tirá-la de lá eu mesma. A mãe dele saiu perto das 10 da noite com todas as coisas dela, mas não deixo de me perguntar se eu agi errado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu como deveria, assim como o companheiro que decidiu defendê-la.

“Fico feliz em saber que seu marido te apoiou nessa situação. Você não agiu errado. Sua casa, suas regras”, comentou uma pessoa.

“Ninguém deve ser desrespeitado dentro de sua própria casa. Ela tinha outras opções, mas escolheu ir pelo caminho mais difícil”, finalizou outra.