Briga entre madrinhas pode destruir completamente o casamento de uma noiva

O relato de uma jovem causou um pequeno embate entre os leitores do tópico “Am I The Asshole” do Reddit. Em meio a seu desabafo, ela revelou que precisou dar um ultimato a sua amiga depois que a namorada do irmão dela causou uma grande confusão envolvendo as madrinhas do casamento.

Sem se identificar, a jovem explica que sua melhor amiga, Jane, deve se casar nos próximos meses e que pela proximidade das duas ela não se surpreendeu quando foi convidada para ser madrinha de casamento. Animada, ela aceitou o convite visto que tem a amiga como uma irmã, no entanto a surpresa veio quando a noiva revelou que a namorada de seu irmão também estaria no cortejo nupcial.

“Ela me confidenciou que só fez o convite para a cunhada porque isso faria o irmão ficar feliz, mas o maior problema é que Katy, a namorada do irmão dela, me odeia. Ela me culpa por qualquer problema que aconteça em seu relacionamento e também por eu ser mais próxima da minha amiga do que ela. Além disso, Katy também insiste em dizer que eu estou tentando roubar o namorado dela, o que não é verdade”.

“Eu sempre consegui lidar com essas coisas mesmo diante da postura dela, e acredito que estava indo bem até que uma nova confusão aconteceu, desta vez durante a prova dos vestidos”, explica.

Ela deu um ultimato

Segundo a jovem, enquanto compravam os vestidos a noiva revelou que quer que a amiga e seu irmão subam juntos ao altar por serem as duas pessoas mais próximas a ela. No entanto, Katy não gostou de ouvir que o namorado seria acompanhado ao altar por outra mulher.

“Ela começou a me ofender de todas as formas possíveis e, pensando melhor agora, eu acho que deveria ter reagido de outra forma, mas a única coisa que eu consegui fazer foi dizer a minha amiga que ela teria que escolher entre eu e a cunhada para ser sua madrinha, pois não vou mais dividir o posto com ela”.

“Pedi desculpas para minha amiga depois, mas ainda assim ela retirou o convite de Katy para ser sua madrinha. Isso causou problemas com o irmão dela e eles agora estão tentando convencê-la a voltar atrás e prometeram que Katy vai se comportar no casamento e em todos os eventos. Nossas mães pensam que eu devo retirar o ultimato, mas estou pensando muito quanto a isso. Eu sei que a cunhada dela pode arrumar outras coisas para implicar comigo no casamento e tenho medo de prejudicar minha amiga”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu errado diante de toda a situação.

“O comportamento dela é estranho, mas quais os motivos que ela tem justamente para encrencar com você?”, questionou uma pessoa.

“Ela causou a sua reação, não foi culpa sua e não foi errado”, finalizou outra.