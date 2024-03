10 coisas que você deve obrigatoriamente cumprir ao viajar de avião

O feriado da Semana Santa já chegaram e, se tivere a oportunidade de viajar de avião, é essencial que siga uma série de medidas de segurança, inspeções da bagagem e horários para embarcar no avião.

O objetivo dessas indicações é garantir as melhores condições de voo, desfrutar dos serviços que você contratou e, é claro, cumprir as disposições estabelecidas na legislação de aviação vigente.

As companhias aéreas recomendam que os passageiros e turistas em geral leiam os termos e condições do seu bilhete, verifiquem os horários estabelecidos para o trajeto e, se possível, emitam o seu cartão de embarque online.

Se planeja viajar ao exterior, também precisará do seu passaporte válido e, em alguns casos, do visto exigido por alguns países como os Estados Unidos e o Canadá para entrar em seu território.

Recomendações para viajar de avião

Por ocasião das férias da Semana Santa, o Aeroporto Internacional da Cidade do México (AICM) publicou uma lista com as 10 recomendações que você deve seguir a todo custo para viajar de avião: