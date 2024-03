Uma aluna do curso de odontologia viralizou ao proporcionar um momento inusitado durante uma aula prática no consultório.

Como detalhado pelo site Metropoles, enquanto realizava uma avaliação odontológica sob supervisão do professor, a jovem foi instruída a utilizar um instrumento na bochecha do paciente, dentro da boca.

Porém, aparentemente ela se confundiu e começou a acariciar a bochecha do lado de fora, utilizando o equipamento de forma totalmente equivocada.

Recomendados

O orientador, notando a situação, prontamente a corrigiu deixando a estudante em completa crise de riso.

Vídeo flagra momento em que estudante de odontologia se confude e diverte a web com atitude inusitada.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando nas redes sociais e já conta com mais de 1 milhão de reproduções.

A postagem também acabou motivando outros usuários a compartilharem situações semelhantes.

Escreveu um: “Uma vez um médico ortopedista engessou meu braço esquerdo errado. Passei 30 dias com braço no gesso ao retirar o gesso o cotovelo estava pra cima e a mão para baixo. Juro por Deus. Tive quer ir em outro médico para quebrar novamente o braço e recolocar o gesso”.

Comentou outra pessoa: “Outro me sentou de cabeça pra baixo e falou que eu tinha somente um siso, mas do tamanho de dois”. Confira vídeo:

Com informações do site Metropoles