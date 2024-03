Se Donald Trump não pagar US$ 454 milhões, suas propriedades serão confiscadas

Na segunda-feira, 25 de março de 2024, é a data limite para que Donald Trump pague a fiança de US$ 454 milhões para cumprir uma sentença de um tribunal de Nova York. No entanto, o ex-presidente afirma que não consegue encontrar uma empresa que pague essa quantia de dinheiro.

Por que o Trump deve US$ 454 milhões a Nova Iorque?

"Este é o veredito emitido no mês passado pelo juiz Arthur Engoron, após descobrir que Donald, Eric e Donald Trump Jr., juntamente com funcionários da Organização Trump, participaram de uma conspiração de uma década para mentir sobre o valor de seus ativos", explica a NPR em seu site.

Embora Trump não tenha dinheiro para pagar, ele terá que encontrar uma empresa que garanta ao tribunal que ele pagará.

Por que o próprio Donald Trump não paga?

Trump disse: “Acredito que temos substancialmente mais de US$ 400 milhões em dinheiro”. E acrescentou que “está aumentando substancialmente a cada mês”. Mas, na realidade, ele tem cerca de US$ 300 milhões em ativos líquidos e teve que pagar US$ 100 milhões em fiança e no veredicto do caso civil de E. Jean Carroll.

Embora possa vender suas propriedades, isso não acontece imediatamente.

O que faz Trump se o tribunal não decidir a seu favor?

Advogados podem apelar e solicitar a suspensão da sentença, também podem pedir ajuda a um benfeitor ou declarar falência.

Mas a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, foi clara: se Trump não pagar, ela tomará medidas para confiscar seus ativos.

"Se não tiver fundos para pagar a sentença, então buscaremos mecanismos de execução da sentença nos tribunais", disse. "E pediremos ao juiz que penhore seus bens".

Esses ativos são variados e, de acordo com o New York Post, podem incluir a famosa Trump Tower, localizada no coração de Manhattan e onde o ex-presidente possui um apartamento de luxo.

De acordo com a Forbes, os ativos não monetários de Trump são de US$ 3 bilhões.