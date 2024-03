Cunhada é deixada de fora do funeral do sogro após comentário indelicado

O relato de uma mulher no Reddit está causando uma grande discussão na plataforma. Segundo ela, a cunhada foi proibida de participar de participar do funeral de seu pai após fazer comentários indelicados sobre o homem em seus últimos meses de vida.

Sem se identificar, ela conta que recentemente precisou dar a difícil notícia ao irmão enquanto todos ainda estavam tentando lidar com a perda de seu pai. No entanto, ela acredita que essa seja a única solução possível diante de algumas situações envolvendo a esposa do irmão.

“A esposa dele está no espectro autista e não tem um filtro muito bom, se ela pensa, ela fala. Isso não era um grande problema até o último ano, quando nosso pai ficou muito doente. Até então, se ela falava algo inapropriado meu irmão a corrigia e ela pedia desculpas.”

“Meu pai começou a ficar doente muito rápido e sua saúde foi piorando com o tempo. Minha mãe, por outro lado, se mostrou forte e foi sua maior cuidadora. Ao longo de todo período a esposa do meu irmão fez comentários sobre meu pai que foram rudes, e com o tempo minha mãe perdeu a paciência com ela já que mesmo com conversas ela continuava”.

A situação se complicou ainda mais

A mulher então revela que as coisas ficaram ainda mais complexas no Natal, quando a cunhada acabou fazendo um comentário extremamente desrespeitoso sobre a situação de seu pai.

“Ela falou que ele parecia um hamster com todos aqueles tubos ao redor e isso foi a gota d’água pra minha mãe, que a expulsou imediatamente da casa. Ela pediu desculpas, mas minha mãe não aceitou e tudo acabou virando uma grande briga”.

“Meu pai faleceu nesta semana e o funeral será no final de semana e minha mãe arrasada. Eu chamei meu irmão e disse que ele não deverá levar a esposa ao funeral. Qualquer comentário feito por ela destruirá a família. Eu e minha mãe vamos parar de falar com ele se ela fizer algo e sei que todos estarão extremamente emotivos. Além disso, ela não o respeitou em vida, não merece estar lá. Meu irmão começou uma outra briga e me chamou de idiota”.

Para os usuários do Reddit, ela tem motivos suficientes para não querer a cunhada por perto.

“Eu também estou no espectro e consigo entender o comportamento dela, mas com o tempo vamos aprendendo que quando somos sinalizados para não falar sobre algum tópico, nós não devemos falar sobre ele”, comentou uma pessoa.

“Ela está usando a situação dela como desculpa, é possível criar mecanismos para lidar com isso”, comentou outra.