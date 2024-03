Annie, a elefanta resgatada, junta-se a Ely e Gipsy no Zoológico de San Juan de Aragón no México

A elefante africana Annie está agora no Centro de Conservação da Vida Selvagem de San Juan de Aragón Sedema

A Secretaria do Meio Ambiente (Sedema) da Cidade do México informou que a elefanta africana Annie já está no Zoológico de San Juan de Aragón e será a nova companheira das elefantas Ely e Gipsy.

A Procuradoria Federal de Proteção ao Ambiente (Profepa) escolheu este Centro de Conservação da Vida Selvagem como a nova casa para a elefanta resgatada de uma propriedade no município de Lagos de Moreno, Jalisco, em 20 de fevereiro passado.

Zoológico de San Juan de Aragón

Processo de acoplamento

O Centro de Conservação da Vida Selvagem de San Juan de Aragón possui um espaço ao ar livre com mais de 6.900 metros quadrados para as três elefantas africanas conviverem, além de abrigos noturnos, bem como instalações necessárias para manejo especializado e para fornecer os cuidados veterinários necessários.

Na chegada de 'Annie', os especialistas em vida selvagem realizarão um novo processo de adaptação para integrar as três elefantas.

Isso beneficia as condições de bem-estar e o manejo das três elefantas africanas: Ely, Gipsy e Annie, promovendo também ferramentas para apoiar a conservação de sua espécie, que está em perigo de extinção de acordo com a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Zoológico San Juan de Aragón CDMX

A Dirección Geral de Zoológicos e Conservação da Vida Selvagem informa aos cidadãos que o acesso à área onde fica o recinto dos elefantes permanecerá fechado por recomendação de especialistas em vida selvagem e bem-estar animal, com o objetivo de continuar o processo de adaptação das elefantas africanas.