A Coca-Cola vende mais do que nunca: fatura mais de 4 bilhões de caixas de bebidas

O crescimento da empresa foi impulsionado por resultados positivos em todos os territórios e principalmente no México e no Brasil

Pela primeira vez em sua história, Coca-Cola FEMSA superou a marca comercial de quatro bilhões de caixas vendidas de todos os seus produtos, durante 2023.

A empresa informou que esse recorde permitiu alcançar um crescimento anual de 7,8% em seu nível de faturamento, em comparação com os dados de 2022.

Além disso, destacou que os resultados financeiros e comerciais fizeram com que o lucro de suas operações alcançasse um aumento de 0,8% no final do ano passado.

“O crescimento da empresa foi impulsionado pelos resultados positivos em volume em todos os territórios e principalmente pelo desempenho sólido no México, Brasil, Colômbia e Guatemala”, apontou.

Mais usuários e investimento digital

A Coca-Cola FEMSA relatou que a empresa registrou um aumento anual de 35% no número de usuários ativos em sua plataforma omnicanal Juntos+.

Através do Relatório Anual Integrado de 2023, mencionou que esse último avanço se traduz em um marco importante de 1,1 milhão de usuários ativos mensais em sua plataforma.

Ao se referir à sua prioridade estratégica de remover gargalos na infraestrutura e digitalizar a empresa, a Coca-Cola destacou que investiu um Capex recorde de mais de US$1,2 bilhão.

Foi mencionado que essa injeção de capital incluiu a instalação e implementação de melhorias em cinco novas linhas de produção e um aumento de 11% na capacidade de armazenamento em relação ao ano anterior.

“Para fortalecer sua cultura centrada no cliente, a empresa renovou sua visão e definiu os princípios Coca-Cola FEMSA, para impulsioná-la em direção às suas ambições de crescimento e criar a cultura e o ambiente de trabalho desejados”, anotou.