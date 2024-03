Viral: mulher chora ao conseguir seu primeiro emprego e descobrir que seu horário de trabalho será das 9 às 17 h

Usuária do Tiktok chora por sua jornada de trabalho

Nascemos, estudamos e trabalhamos, este é um dos ciclos de vida mais constantes e repetidos pela maioria das pessoas, todos nós chegamos ao momento de ganhar a vida, seja com uma profissão estudada ou com algum talento inato que é descoberto e desenvolvido ao longo da vida, no entanto, nem todos aceitam essa realidade da mesma forma.

Este foi o caso de uma usuária do TikTok, @brielleybelly123, que se tornou viral depois de compartilhar com seus seguidores algo que a fez chorar e que, segundo ela, não lhe dava tempo para viver. A garota postou um vídeo onde comentou que recentemente havia conseguido seu primeiro emprego após a universidade, algo que a deixava imensamente feliz, no entanto, essa conquista foi manchada pela responsabilidade que um trabalho exige, os horários.

A garota explicou que considerava exaustiva e excessiva a jornada de 8 horas diárias que lhe exigiam cumprir das 9:00 às 17:00. Um termo clássico americano, o ‘9 to 5′, que tem gerado um amplo debate.

“Sei que provavelmente estou sendo muito dramática e chata, mas este é o meu primeiro emprego, o meu primeiro emprego das 9 às 5 depois da faculdade,” indicava, apontando a perda de tempo no transporte de sua casa até o escritório, sendo este um trabalho presencial e vivendo a uma hora de distância do local onde o emprego estava localizado.

“Estou pessoalmente e viajando pela cidade e leva uma eternidade para chegar lá. Não tenho tempo para fazer nada. Quero tomar banho, jantar, ir dormir. Também não tenho tempo nem energia para preparar o jantar. Não tenho energia para fazer exercícios, isso vai embora. Não tenho tempo para nada e estou muito estressada,” disse Brielle, palavras que geraram debate nas redes sociais, já que é uma situação mais comum do que ela considera.

“A semana de trabalho de 40 horas foi desenhada com uma dona de casa em mente para cuidar das tarefas domésticas. Precisamos de renda dupla agora, então isso não é possível. Não há tempo para nada,” indicava um usuário. “O ensino médio nos preparou para o horário das 9 às 17 e depois a universidade arruinou isso. A Geração Z precisa coletivamente subir para cargos de liderança e então coletivamente impor a semana de trabalho de 4 dias,” apontava outro.