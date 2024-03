Momento exato em que veículo perde o controle e atropela duas pessoas

Através das redes sociais, ficou-se sabendo do impressionante acidente que ocorreu na Colômbia, onde um homem que dirigia um veículo preto perdeu o controle, atropelou dois pedestres e depois colidiu com uma casa. As câmeras de segurança permitiram evidenciar o ocorrido.

Nas imagens, vemos várias pessoas caminhando na estrada, quando uma mulher e um jovem que estão descendo são atingidos pelo veículo que desce em alta velocidade e os atropela.

O veículo primeiro atropela a mulher que não percebe o que está acontecendo, porque está andando de costas para o carro. Enquanto ela é levantada pelo ar, ela bate em um homem que estava caminhando na frente dela, que bate em uma parede, enquanto ela fica deitada no chão.

O homem se levanta imediatamente e a primeira coisa que faz é procurar suas pertences. Enquanto isso, a mulher permanece imóvel. Segundo informações, ela foi levada para a clínica El Rosario, no bairro Villa Hermosa, onde está em estado delicado de saúde.

Um novo vídeo mostrou a colisão do veículo contra a fachada de uma casa. No incidente, também o motorista do veículo ficou ferido.

Os utilizadores da Internet pronunciaram-se sobre o assunto, dizendo: “Nem o de preto, nem os que estavam mais acima, nem a senhora... Falta de empatia”, “Os cais apropriados pela comunidade para estacionar carros obrigam as pessoas a caminhar pela estrada. É urgente uma política de recuperação dos cais e do espaço público” e “Na vida há pessoas malditas e existem estes, todos os que omitiram socorrer a rapariga, aquele que também caiu e se levantou, os que iam à frente e os que passavam ao lado. A empatia e a humanização se perderam, é um ser humano que estava inconsciente. Que tristeza”.