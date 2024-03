Intolerância na Colômbia: vendedor de abacates é assassinado por sua carroça

Um vendedor de abacates perdeu a vida tragicamente após um incidente aparentemente menor nas ruas de Bucaramanga, cidade da Colômbia, desencadeando um ato de intolerância que chocou a cidade.

Num absurdo episódio de intolerância, um vendedor de abacates encontrou um final trágico após um incidente infeliz com sua carroça. O que começou como uma simples colisão com uma moto terminou em um confronto violento que resultou na morte do vendedor, gerando indignação na cidade.

No domingo, 10 de março de 2024, nas proximidades da praça de mercado da cidade, Delio Hernández Durán, de 49 anos, conhecido por seu trabalho como vendedor de abacates, se envolveu em um incidente quando seu carrinho acidentalmente atingiu uma moto estacionada.

O dono da moto, visivelmente irritado, confrontou o vendedor. Apesar da atitude calma de Hernández Durán, o homem sacou uma arma branca e o atacou, desferindo dois golpes fatais de faca. As câmeras de segurança registraram o ato violento, evidenciando uma resposta desproporcional a um simples acidente.

Diante do ataque, as pessoas da área vieram em socorro de Delio Hernández Durán, que foi levado a um centro médico, mas infelizmente faleceu devido aos graves ferimentos em seu tórax posterior. Enquanto isso, o agressor fugiu do local em sua moto, com placa AVH-40D, escapando da justiça.

As autoridades iniciaram uma investigação para encontrar o responsável pelo crime, considerando o vídeo das câmeras de segurança como peça-chave. Além disso, foi revelado que Delio Hernández Durán tinha antecedentes criminais por casos de lesões pessoais e falta de pagamento de pensão alimentícia em anos anteriores.