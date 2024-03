Chile possui múmias milhares de anos mais velhas do que o Egito

Quando se pensa em múmias, a mente geralmente voa para o Egito Antigo, mas uma descoberta recente revela uma história diferente. Os chinchorros, povo do deserto chileno do Atacama, surpreenderam o mundo com suas práticas de mumificação há cerca de 7 mil anos.

As tradições de mumificação Chinchorro

Captura-de-tela-2024-03-08-104742

Os chinchorros, uma antiga cultura de caçadores-coletores marinhos, estabeleceram-se na região por volta de 5450 a.C. Surpreendentemente, ao contrário dos egípcios, a prática de mumificação era comum entre os chinchorros, não apenas reservada à elite. O processo de mumificação envolvia a remoção da pele e dos órgãos, seguido de um meticuloso processo de preparação e sepultamento no deserto.

Resgatando o passado

Desde a primeira descoberta, mais de 100 anos atrás, centenas de múmias foram encontradas na região do deserto chileno. No entanto, as mudanças climáticas representam uma ameaça à sua preservação, expondo os corpos a elementos naturais. Para enfrentar esse desafio, está em construção um museu climatizado perto de Arica, no norte do Chile, que visa proteger e preservar esses artefatos históricos para as futuras gerações.