Taxista conta como uma garota “que não era garota” tentou se aproveitar dele durante uma corrida no Equador

Um taxista que percorre as ruas de Quito decidiu compartilhar uma anedota que o deixou “um pouco desconfortável” nas redes sociais. Uma garota “que não era garota” tentou se insinuar para ele enquanto ele fazia uma corrida em altas horas da noite na capital.

O jovem taxista estava percorrendo a área de La Michelena, no sul de Quito, porque durante o fim de semana na região, devido aos centros de diversão noturna, há muitos passageiros.

@rayanoficialec, que conta a história no TikTok, destaca que durante o seu percurso conseguiu avistar um grupo de três mulheres que fizeram sinal para o táxi parar.

O taxista contou: “Das três, uma entra e senta ao meu lado e as outras atrás. Elas pareciam normais, jovens, quase senhoras. Mas a mais velha ao meu lado começa a falar comigo.”

Fazendo uma voz grave, ele afirmou que ela disse "Olá", que segundo @rayanoficialec, parecia com um dos personagens da saga animada "Shrek".

"Não foi uma garotinha, foi um 'brother' com gostos diferentes. Sem problema com isso. Apenas achei completamente estranho, o estranho e desconfortável foi depois", expressou o condutor.

Enquanto as movia, ele conta que elas queriam continuar a festa, e até fizeram várias propostas insistentes para que ele fosse com elas “tomar umas bebidas”.

Para poder dizer não, @rayanoficialec disse que não podia porque era casado e que sua esposa ficava chateada se ele não estivesse em casa depois do trabalho.

"O 'irmão' do lado de cá está começando a flertar comigo"

Quando chegaram ao destino, as garotas que estavam no banco de trás desceram, enquanto a garota “que não era uma garota” ficou no veículo.

O taxista continuou sendo assediado para aceitar algumas bebidas, que não pagaria nada, ao que ele respondeu que já era tarde e que era melhor dar o endereço de sua casa para levá-la.

Depois de apontar que sua casa estava no setor Ferroviária Baixa, ele acelerou para que a situação terminasse. No entanto, a passageira continuava flertando com ele.

Uma vez que chegaram em frente da casa, ela ficou mais insistente com o taxista. No entanto, tudo acabou quando ela passou dos limites e colocou a mão em sua parte íntima.

O taxista terminou dizendo: “Eu digo a ele que já está me irritando. A corrida deu US$ 2,50 , preciso que você me pague e ele me olha assim e diz ‘estúpido’, e me empurra. Ele me chama de estúpido. Cena típica de namorado, ele sai do carro e bate a porta em mim. É assim, com esse ‘brother’! Eu fui embora, mas rápido.”