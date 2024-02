Falece Cat Janice, cantora que se tornou viral por compor uma música para seu filho

Da mesma forma, no comunicado aproveitaram para agradecer o apoio dos seus seguidores, tendo em conta que o seu apoio à música da intérprete era indispensável para continuar apoiando o seu filho apesar das circunstâncias complicadas.

“Estamos eternamente agradecidos pelo derramamento de amor que Catherine e nossa família têm recebido nos últimos meses. Cat viu sua música alcançar lugares que nunca esperava e descansa em paz sabendo que continuará provendo para seu filho através de sua música”, acrescentaram.

A canção ‘Dance You Outta My Head’ já ultrapassou 1 milhão de reproduções em redes sociais e foi compartilhada por Cat Janice para trazer felicidade ao seu filho, independentemente do momento difícil que a família estava enfrentando.

