Ele roubou a diversão! Ladrão saqueia peças de coleção do Museu do Brinquedo Antigo

O Museu do Brinquedo Antigo do México denunciou que foi vítima de um ladrão que levou peças em escala de carros e motocicletas, indicando que foi um roubo por encomenda. O museu divulgou o caso nas redes sociais.

Num vídeo foi revelado que, na madrugada de 24 de fevereiro,, às 2 da manhã, o assaltante entrou, levando peças da década de 1970, mas não todas as que estavam em exibição numa vitrine, o que leva a presumir que o roubo foi encomendado.

"Ao revisar nossas gravações, notamos que o ladrão já havia ido verificar o museu em 22 de fevereiro, entrou no museu quando estava fechado, forçou a entrada e não demorou muito para entrar no museu".

Embora o ladrão tenha virado uma das câmeras para que seu rosto não fosse capturado, ele não percebeu que havia outra câmera que o registrou.

O Mujam (Museo del Juguete Antiguo) pediu ajuda da população para identificá-lo e denunciá-lo às autoridades, além de pedir aos colecionadores que não comprem peças de origem duvidosa para não afetar o museu.

Este museu abriga brinquedos com até 150 anos de antiguidade, que dão uma ideia de como as crianças se divertiam várias décadas atrás. Foi inaugurado em 2008 com a fusão de duas lojas: a Dulcería Avenida, que era uma confeitaria, junto com a papelaria La Primavera, ambas lojas vendiam brinquedos, principalmente entre o Natal e o Dia de Reis.