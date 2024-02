Descobertos 'alienígenas' no fundo do mar; há centenas deles

Uma equipe internacional de cientistas fez uma descoberta surpreendente ao explorar montanhas subaquáticas ao largo da costa do Chile, encontrando mais de 100 novas espécies de vida marinha, algumas das quais parecem saídas de outro planeta.

Descoberta extraordinária

Explorando montes submarinos desconhecidos, cientistas descobriram uma variedade de criaturas marinhas nunca antes vistas. Corais, esponjas, ouriços-do-mar e outras espécies foram encontradas, muitas delas consideradas novas para a ciência. A pesquisa foi liderada pelo Schmidt Ocean Institute e usou tecnologia avançada para mapear extensas áreas do fundo do oceano.

Proteção da vida marinha

Essas descobertas ganham importância diante dos planos de exploração mineral nessas áreas. A mineração poderia destruir ecossistemas desconhecidos e potencialmente únicos. As montanhas subaquáticas exploradas estendem-se desde a costa do Chile até a Ilha de Páscoa, com grande parte dessa área não sendo reivindicada por nenhum país.

Os cientistas estão agora estudando detalhadamente as novas espécies encontradas, examinando suas características físicas e genéticas. A expedição planeja continuar explorando as montanhas submarinas da região, com o objetivo de aumentar ainda mais nosso conhecimento sobre a vida marinha e proteger esses ambientes delicados.