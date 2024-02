Alunos comemoram o aniversário de um colega com câncer que não continuará o tratamento

A luta contra o câncer é, de acordo com vários especialistas em saúde, um dos tratamentos mais complicados. As pessoas que sofrem desta doença devem submeter-se a várias intervenções e quimioterapias que enfraquecem todas as suas defesas.

Apesar dos esforços dos médicos, há pacientes que não apresentam melhoras e optam por desistir e viver seus últimos dias de uma forma "digna", como José Armando Guzmán, um jovem de apenas 14 anos de idade que tomou a decisão de não continuar a luta contra o câncer.

Diante do ocorrido, seus colegas de escola decidiram surpreendê-lo com um bolo. A professora do jovem afirmou que o objetivo da celebração era que ele "tivesse um dia agradável" para gerar uma memória muito bonita. O também fã do Cruz Azul expressou ao meio de comunicação 'Fuerza Informativa Azteca' que gostaria de conhecer os comandados por Martín Anselmi.

O caso se tornou tão popular que os usuários de X popularizaram seu nome para deixar uma grande quantidade de mensagens de apoio, e alguns vizinhos foram até sua casa para entregar algum presente: “e a pessoa se incomoda porque alguns mosquitos não deixam dormir”, “Isso é muito difícil”, “As cápsulas de eutanásia devem ser implementadas em todo o mundo” ou “Você arruinou minha semana”, são alguns dos comentários que podem ser lidos nas diversas publicações.