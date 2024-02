A esposa estava lá! Mulher vai aos 15 anos da filha do seu amante

O TikTok é uma das plataformas mais utilizadas em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site para assistir aos vídeos que costumam ter muitas reproduções. Algumas contas desta rede social são responsáveis por compartilhar constantes confissões feitas por seus seguidores, mas nas últimas horas, um relato fez com que milhares de pessoas ficassem surpresas com “o cinismo da envolvida”. O que aconteceu?

"Meu namorado me convidou para os 15 anos de sua filha". Sim, a jovem compareceu à festa de aniversário da filha de seu parceiro: "Estou saindo com um homem casado há 4 anos e ele me convidou para os 15 anos de sua filha como uma colega de trabalho. Claro que fui porque quem deve respeito a ela é ele, não eu. Quando cheguei, tudo estava muito bonito, a menina é linda e a festa foi ótima, afinal, "claro que tem dinheiro".

“Ele tem 39 anos, ela 40 e eu 23. Nós nos damos muito bem e ele faz de tudo para me incluir em sua vida e me fazer feliz. Ele me diz que em todas as coisas importantes de sua vida eu tenho que estar e por isso me convidou para o aniversário de 15 anos de sua filha”, disse a jovem.

O casal continuou: “Ele me apresentou a todos como uma colega e sentou ao meu lado, sussurrava no meu ouvido enquanto a banda cantava e dizia: ‘quero te beijar, você está linda’. Quando a filha dele me viu, ela disse ‘nossa, você é linda’ e a esposa dele lá me olhando”.

No clímax, ele não hesitou em afirmar que "na hora do brinde, a mulher começou a falar sobre sua linda família e agradecia a Deus por esse marido tão bom que ela tem e que a ama. E eu, por dentro, pensava: 'ai, filha, esse homem que ela ama sou eu e continua com você por sua filha'. Ela me diz que dormem em camas separadas, bem, até me dá pena".

O fechamento ficou em um aspecto dramático: “E eu não estou me protegendo para engravidar porque tenho certeza de que quando engravidar e ele descobrir, ele vai te deixar por mim”. Até agora, a gravação acumula mais de 32 milhões de visualizações no TikTok, onde os internautas não param de criar teorias.