Levou sua mãe de 72 anos para conhecer o mar e sua reação se tornou viral

Gisela Grassi e Franco Pisano, um casal de Mercedes, província de Buenos Aires, estava planejando uma escapada para Miramar no feriado de carnaval junto com a filha. No entanto, uma pergunta-chave mudou seus planos: “Isa, você conhece o mar?”, a resposta inesperada da mulher os surpreendeu, então eles decidiram seguir por outro caminho que certamente se tornaria um momento memorável para todos.

Gisela tem cinco irmãos e foi abandonada por sua mãe quando tinha apenas quatro anos de idade. A partir daí, foi acolhida por seu pai e madrasta, Isabel. Esta última cuidou deles e formaram uma grande família, tornando-se assim uma figura materna muito querida para as crianças.

"Ele se responsabilizou por nós com meu pai. Nós a amamos, a adoramos como se fosse nossa mãe", disse durante uma conversa com o Diário Digital infobae.

Dessa forma, a mulher natural de Mercedes não hesitou nem por um instante em fazer a viagem que nunca pôde realizar com seu pai.

“Uma vez eu estava conversando com ele e perguntei se ele conhecia o mar, ele disse que não e eu prometi que o levaria”, lembrou.

No entanto, alguns dias depois, o homem faleceu repentinamente, interrompendo completamente o sonho compartilhado. No entanto, a vida lhes deu outra oportunidade para finalmente colocar os pés na água. A emoção era tão grande que tiveram que vendar os olhos da mulher até chegarem à beira do mar, onde finalmente puderam descobrir e ela pôde ver sua imensa grandeza.

“Quando vi o mar, não podia acreditar na beleza indescritível. Senti muita paz, porque nesse dia não havia pessoas. Estava muito muito feliz, não podia acreditar no quão gigante é e no tamanho de suas ondas. Foi incrível”, disse Isabel.

Além disso, junto com seu genro, neta e filha, a mulher conseguiu desfrutar de alguns dias na praia, momento que foi imortalizado em diversos vídeos e fotografias que foram postados nas redes sociais e já obtiveram mais de 800 mil visualizações.