Professor usa o jogo Assassin's Creed para ensinar História

O Sr. Mahathey, professor de Estudos Sociais e sensação do TikTok, compartilhou um vídeo no qual joga o Assassin's Creed: Odyssey para explicar as táticas utilizadas na famosa batalha. Seus alunos assistem enquanto ele destaca os detalhes estratégicos e históricos do conflito, proporcionando uma experiência de aprendizado imersiva.

Reação positiva dos alunos e da comunidade

Teacher praised for playing Assassin's Creed in class to teach history lesson https://t.co/FEhZbBp1iY — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 9, 2024

O vídeo viralizou, acumulando mais de dois milhões de visualizações e gerando uma onda de elogios. Comentários destacam a eficácia do método do professor em tornar a história mais interessante e tangível para os alunos, ressaltando a importância de criar uma conexão entre o conteúdo e o público-alvo.

O uso de videogames na educação não é novidade, mas iniciativas como essa demonstram como a inovação pode transformar a sala de aula em um ambiente estimulante e cativante, incentivando o engajamento dos alunos e facilitando a compreensão de conceitos complexos.

Este exemplo inspirador mostra como a criatividade e a dedicação dos professores podem transformar a experiência de aprendizado, tornando-a mais envolvente, relevante e memorável para os alunos. Ao incorporar elementos de jogos e entretenimento em sua prática pedagógica, o Sr. Mahathey demonstrou não apenas seu compromisso com a educação de qualidade, mas também sua capacidade de inovar e se adaptar às demandas em constante evolução do ambiente educacional.