Parque temático 'inferno na Terra' choca visitantes

O Haw Par Villa, anteriormente conhecido como Tiger Balm Gardens, foi criado por Aw Boon Haw em 1937 para transmitir virtudes morais através de mitologia chinesa. Com dioramas sombrios que representam punições infernais, o parque oferece uma experiência culturalmente rica, mas perturbadora.

Uma experiência de arrepiar

Os visitantes são recebidos por estátuas grotescas e representações sangrentas das Dez Cortes do Inferno da mitologia chinesa. A visita ao Museu do Inferno oferece uma exploração mais profunda das punições após a morte, com dioramas detalhados e instruções humorísticas para os visitantes.

As estátuas ao redor do parque, em Singapura, são elaboradamente detalhadas, com expressões faciais distorcidas, corpos contorcidos e cores vívidas que contrastam com o ambiente sombrio. Cada diorama é meticulosamente projetado para transmitir uma mensagem moral, com elementos simbólicos que refletem os valores e crenças da cultura chinesa.

As dez cortes do inferno

Uma das atrações mais impressionantes do Haw Par Villa é a representação das Dez Cortes do Inferno, baseadas no folclore chinês. À medida que os visitantes avançam pelas diferentes cortes, são confrontados com cenas cada vez mais perturbadoras de punição e sofrimento. Dos pecados mais leves aos mais graves, cada tribunal oferece uma visão única das consequências do comportamento humano.

O Haw Par Villa oferece uma visão única e perturbadora das crenças sobre a vida após a morte na cultura chinesa, proporcionando aos visitantes uma experiência culturalmente rica e emocionalmente impactante.