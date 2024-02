Mãe dormiu ao lado do marido mumificado por quase 4 anos

Uma mãe russa de 50 anos, identificada como Svetlana, chocou o mundo ao revelar que dormiu ao lado do cadáver mumificado de seu marido por quase quatro anos. Além disso, ela proibiu os filhos de contar a alguém sobre o terrível segredo, sob ameaça de enviá-los para um orfanato.

Um segredo macabro revelado

Svetlana manteve o corpo de seu marido, Vladimir, morto em circunstâncias misteriosas há quatro anos, em sua casa isolada. Ela envolveu o cadáver em um cobertor e o colocou em seu quarto, enquanto continuava a viver com seus quatro filhos. A mãe proibiu rigorosamente as crianças de mencionarem o drama familiar a qualquer pessoa, ameaçando-as com a separação e enviando-as para um orfanato.

O segredo sinistro só veio à tona quando assistentes sociais visitaram a família para verificar seu bem-estar. Foi durante essa visita que eles encontraram o corpo mumificado de Vladimir. Surpreendentemente, apesar de várias visitas anteriores, os assistentes sociais não notaram os restos mortais.

Segundo relatos, Svetlana realizou 'cerimônias rituais' com os restos mumificados de seu marido dentro da casa da família. A residência apresentava interiores desordenados adornados com itens ocultos, incluindo cartas de tarô, amuletos e imagens do deus Anúbis, do Antigo Egito.

Desfecho e investigação

A mulher foi detida pelas autoridades e está sob exames psiquiátricos enquanto os investigadores tentam entender os detalhes bizarros desse caso. Quaisquer acusações dependerão dos resultados dos exames médicos forenses e das investigações em curso conduzidas pelo Comitê de Investigação Russo. As crianças envolvidas foram levadas ao hospital para exames médicos e cuidados adequados.