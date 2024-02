Jogador de futebol morre após ser atingido por um raio durante uma partida na Indonésia

Um homem de Subang, Septian Raharaja, de 34 anos, morreu ao ser atingido por um raio enquanto participava de um divertido jogo de futebol no estádio Siliwangi, na cidade de Bandung. Septian morreu no sábado, 10 de fevereiro de 2024, por volta das 10h00 da manhã.

"Quando a vítima jogou uma partida na segunda metade entre um jogo amigável entre comunidades ou futebol divertido entre 2flo Bandung City vs FBI Subang", disse o chefe comissionado de polícia de Bandung, Budi Sartono, citado pelo detikJabar, neste domingo, 11 de fevereiro.

"Havia bom tempo e de repente um raio atingiu a vítima", continuou. Imagens da morte do homem de 34 anos circularam em várias contas de redes sociais. No vídeo, a vítima e seus amigos jogam futebol no campo do estádio.

Pouco depois, um raio caiu e atingiu o jogador. A vítima imediatamente caiu e não se levantou novamente. Conforme o segundo tempo passava, o clima, que inicialmente estava quente, ficou nublado até que várias vezes se ouviu o som de um raio, até que finalmente atingiu o homem.

A seguir, o vídeo:

O que acontece se você for atingido por um raio?

Ser atingido por um raio pode causar queimaduras, ruptura do tímpano, danos oculares, parada cardíaca e parada respiratória. Embora cerca de 10% das vítimas de raios morram, grande parte dos 90% que sobrevivem fica com complicações duradouras.