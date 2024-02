Donald Trump pode se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos?

À medida que as eleições americanas de 2024 se aproximam, o panorama político do país é marcado pelo descontentamento generalizado dos eleitores, preocupações econômicas e debates sobre política externa e questões sociais. A possível candidatura de Donald Trump, com sua significativa vantagem (mais de 40% em relação aos seus rivais) nas pesquisas republicanas e as primeiras vitórias nas primárias, adiciona uma camada complexa à dinâmica eleitoral, já que seu possível retorno destaca as profundas divisões e o caminho difícil que ambos os partidos têm pela frente.

"As eleições deste ano têm todas as probabilidades de ser uma repetição das anteriores presidenciais entre Biden e Trump. Trump tentou impugnar os resultados das eleições de 2020 e afirmou que eram fraudulentos. Ele enfrenta acusações criminais que se estendem desde o ataque ao Congresso dos EUA por parte de seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021", explicou Ivan Katchanovski, cientista político da Universidade de Ottawa (Canadá), ao Metro.

Biden perdeu popularidade

"A maioria das pesquisas de opinião pública mostra que a maioria dos americanos não quer que ele se candidate a outro mandato presidencial. Suas chances de reeleição estão em torno de 45-50%", afirma Fawaz A. Gerges, professor de Relações Internacionais na London School of Economics e autor do próximo livro "What Really Went Wrong: The West and the Failure of Democracy in the Middle East" (Yale University Press, março de 2024).

Em qualquer caso, as eleições serão realizadas conforme planejado. De acordo com especialistas, há uma possibilidade real de que os resultados sejam contestados por Trump ou Biden.

"Isto aconteceu nas duas últimas eleições. Trump e seus apoiadores republicanos tentaram contestar a vitória de Biden nas eleições de 2020. Da mesma forma, os democratas tentaram contestar a vitória de Trump em 2016 com acusações de Rússiagate. Também existe a possibilidade de que Trump ou Biden não sejam candidatos no dia das eleições", declarou Katchanovski.

E concluiu: "A idade avançada de Biden e sua capacidade mental podem dificultar ou até mesmo acabar com sua carreira política. Isso se tornou um assunto importante após o relatório do advogado especial. Nele, a idade avançada de Biden e o declínio de sua capacidade mental foram citados como algumas das razões para não acusá-lo. As pesquisas mostram que muitos eleitores estão preocupados com sua idade avançada, o estado da economia, o aumento da imigração ilegal e a política dos Estados Unidos em relação à guerra em Gaza".

O Metro conversou com Fawaz A. Gerges para saber mais sobre o que esperar se Donald Trump conseguir seu segundo mandato na Casa Branca.

Fawaz sobre a eleição

Os americanos encontram-se entre a cruz e a espada: dois homens mais velhos com visões radicalmente opostas para o país e o mundo. Enquanto Biden pertence a uma geração da Guerra Fria que divide o mundo entre o bem e o mal, a democracia e a autocracia, Trump é isolacionista e está em todos os lugares. Em contraste com a agenda doméstica progressista de Biden, a de Trump é reacionária e divisiva.

As eleições são um jogo de cara ou coroa. Biden cometeu um grande erro e calculou terrivelmente mal. Em vez de romper claramente com Trump, Biden seguiu uma política externa militarista e se associou a autocratas no Oriente Médio e além. Biden pode logo se arrepender de abraçar Netanyahu de todo coração nos últimos meses. Netanyahu, um especialista em manipular o processo político americano, recentemente rejeitou o apoio de Biden ao estabelecimento de um Estado palestino, insistindo que Israel deve ter o controle de segurança “sobre todo o território a oeste do rio Jordão”. Essa declaração coincidiu com o início da campanha presidencial americana, na qual Trump é seu candidato preferido.

Os países da OTAN estão preocupados com o compromisso de Trump com sua segurança e sua afinidade por Putin. Os líderes europeus já fizeram um apelo para aprofundar sua própria coordenação e cooperação em segurança, bem como sua autossuficiência.

No Golfo Árabe e em Israel, aguardam ansiosamente o retorno de Trump à Casa Branca. Nacionalistas étnicos e populistas de todo o mundo o consideram como um dos seus e veem sua vitória como precursora de um impulso eleitoral em casa.

Impacto eo segundo mandato de Trump

Desanimador. Maior polarização política e social. Aumento das desigualdades econômicas. Maior retrocesso democrático. A paz doméstica estará em risco.

É difícil prever a política externa de Trump. Falta de consistência e menos militarista do que Biden. Putin abrirá a champanhe. Os ucranianos chorarão a derrota de Biden, que lhes proporcionou dezenas de bilhões de dólares em armas e ajuda. A China temerá outro mandato de Trump, imprevisível e conflituoso.