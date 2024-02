Reduza o desperdício de alimentos com essas dicas

O desperdício de alimentos é um problema global, mas existem maneiras inteligentes de reduzi-lo, tanto nos supermercados quanto em nossas casas.

Você sabia que cerca de 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo acaba sendo jogado fora? Esse desperdício não afeta apenas nossos bolsos, mas também o planeta. Não é apenas a comida em si que é desperdiçada, mas toda a água, recursos e energia usados para produzi-la.

A Tesco está trabalhando duro para reduzir o desperdício de alimentos em suas lojas e em nossas casas. Desde 2009, no Reino Unido, a Tesco não envia nenhum alimento para aterros sanitários, e em 2013 tornou-se a primeira varejista a relatar publicamente o desperdício de alimentos.

A empresa está empenhada em reduzir pela metade o desperdício de alimentos até 2025, encontrando maneiras de diminuir o desperdício antes mesmo de chegarmos em casa com as compras. Isso inclui trabalhar de perto com agricultores e fornecedores para monitorar e gerenciar safras abundantes.

Freezer-Meruyert-Gonullu-Pexels

Meruyert Gonullu / Pexels

Dicas para o desperdício

Aqui estão algumas dicas inteligentes para reduzir o desperdício de alimentos em casa:

1. Armazenamento inteligente: Armazene os alimentos corretamente para evitar que estraguem rapidamente. Use papel toalha para absorver a umidade de folhas verdes, embrulhe queijo em papel manteiga e armazene bananas separadamente das outras frutas.

2. Planeje antes de comprar: Verifique o que já está na despensa e na geladeira antes de ir às compras para evitar comprar alimentos desnecessários.

3. Aproveite o congelador: Muitos alimentos podem ser congelados, incluindo carne, frutas, legumes e até mesmo bolos e biscoitos caseiros. Aproveite essa opção para evitar o desperdício.

Adotar essas práticas simples pode ajudar a reduzir significativamente o desperdício de alimentos em nossas casas, economizando dinheiro e contribuindo para um planeta mais sustentável.