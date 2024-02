Top maneiras dos britânicos expressarem amor em relacionamentos românticos

Demonstrar amor pode ter diferentes formas, e uma pesquisa revela as principais maneiras pelas quais os britânicos expressam seu afeto, incluindo gestos simples como preparar o jantar para o parceiro.

Com base em uma pesquisa com dois mil adultos, descobriu-se que os britânicos têm diversas maneiras de expressar amor por seus parceiros. Entre as mais comuns estão preparar o jantar para eles, elogiar sua aparência e celebrar suas pequenas conquistas.

Além de gestos cotidianos, como cozinhar ou elogiar, os britânicos também valorizam cartões de amor e notas românticas, sendo que 3/4 dos participantes consideram-nos gestos românticos. Muitos também optam por expressar seus sentimentos por meio de cartas escritas à mão ou mensagens de vídeo.

Casal-abracado-na-cama

Pixabay

Compreensão e amor

A pesquisa também analisou a 'linguagem do amor', um conceito que descreve as maneiras pelas quais os parceiros expressam e experimentam o amor. O toque físico e o tempo de qualidade foram identificados como os principais idiomas do amor.

No entanto, apenas uma pequena parcela dos entrevistados já discutiu abertamente suas linguagens do amor, apesar de muitos reconhecerem a diferença na forma como seus parceiros expressam afeto.

A especialista em relacionamentos Hayley Quinn destaca a importância de compreender as diferentes linguagens do amor para fortalecer os vínculos afetivos. Reconhecer e valorizar as diversas maneiras de expressar afeto pode fortalecer a conexão entre os parceiros, mesmo que as demonstrações de amor não sigam o roteiro de um filme romântico.

Tudo isso destaca a variedade de maneiras pelas quais os britânicos expressam amor em seus relacionamentos românticos, desde gestos simples até momentos significativos, ressaltando a importância de compreender e valorizar as diferentes formas de demonstrar afeto.