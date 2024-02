Por uma simples corrente, ladrões matam mulher

A insegurança é um dos problemas mais latentes nas grandes cidades do mundo. Os cidadãos, cansados de não ver mudanças significativas, se opõem aos roubos, mas há alguns ladrões que não hesitam em usar suas armas e matar civis.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de várias redes sociais, a gravação de uma câmera de segurança que conseguiu documentar o momento em que dois indivíduos, que estavam em uma moto, assaltaram uma mulher, que não queria entregar seus objetos de valor, no México.

O site de notícias ‘Fuerza Informativa Azteca’ explicou, em um de seus espaços, que os envolvidos se aproximaram de “um casal de mulheres para roubá-las; uma escapa, mas a outra tem algo arrancado do pescoço e é baleada”. O meio de comunicação mencionado anteriormente afirmou que a vítima era Dulce Deyanira, de 31 anos.

Alguns espaços afirmaram que os eventos ocorreram no cruzamento de duas avenidas na cidade de Nuevo León, por volta das 16:00 horas do dia 2 de fevereiro. Até o momento, o vídeo do atentado acumula milhares de reproduções no X, onde se podem ler comentários como “Não incomodem o governador que está tentando reviver um morto”, “enquanto não houver uma verdadeira LEI que imponha penas de olho por olho ou realmente severas que causem medo, não haverá JUSTIÇA para os afetados” ou “A realidade do nosso país, a violência já faz parte da cultura”.