Modelo e influenciadora fingiu sua morte nas redes sociais por uma nobre razão, mas deu errado

Poonam Pandey, uma modelo e influenciadora reconhecida da Índia, fingiu sua morte nas redes sociais. A notícia obviamente causou alvoroço no país asiático, mas algumas horas depois eles perceberam que tudo era uma mentira e, portanto, ela teve que sair para dar explicações sobre o ocorrido.

A modelo quis gerar consciência sobre o câncer de útero e a estratégia de comunicação que utilizou foi a que causou controvérsia nas redes sociais. Sua intenção era colocar as doenças preveníveis, como o câncer de colo do útero, em foco de discussão, mas acabou perdendo a confiança de seus milhares de seguidores no final.

"Estava apenas promovendo algo por uma boa causa", disse Pandey nas histórias do Instagram.

No dia 2 de fevereiro, ele publicou em sua conta com mais de 1,3 milhões de seguidores sobre o anúncio de sua morte. "Esta manhã é muito difícil para nós. Fico triste em informar que perdemos nossa querida Poonam devido ao câncer de colo do útero", dizia a publicação.