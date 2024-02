Influenciadora divide opiniões ao celebrar o velório de seu melhor amigo com uma grande festa

Quando perdemos alguém que apreciamos, é difícil pensar positivamente e ver o mundo com alegria, e parece que não há palavras de encorajamento que possam nos fazer sentir melhor. Embora seja importante - e uma reação natural - chorar a perda de um ente querido, não devemos nos perder em nossa dor, como deixou claro a influenciadora Victoria Volkova.

A influencer compartilhou em suas redes sociais que, após a morte de seu melhor amigo, decidiu transformar seu velório em uma festa, já que ele era DJ.

No texto escrito pela influencer sobre um vídeo em que mostra a festa em homenagem ao seu amigo, lê-se: ‘Quando seu melhor amigo, que era DJ, faleceu e te deixou com todas as suas amigas festeiras’.”

A publicação dividiu opiniões entre aqueles que aplaudiram a comemoração e aqueles que consideram ser algo "de mau gosto", já que é um momento que deveria ser "solenemente", não conteúdo para o TikTok.

“Eu sempre pensei que é assim que se deve despedir de uma pessoa que era alegre, nada de chorar, temos que fazer uma festa para eles”; “Sinto muito, minha querida, mas agora ele está animando a festa no céu!! Muito acima do paraiso”; “hahaha é um episódio de Black Mirror em que até a morte de alguém é conteúdo”; “Seu amigo morre e a primeira coisa que ele faz é procurar chamar a atenção para ter curtidas”; “É assim que se deve despedir de um amigo, com tudo o que ele amava e com tudo o que o fazia único”, são algumas das mensagens que se lê.

O amigo que Victoria Volkova comemorou a despedida era o DJ e produtor musical Francisco Manzanzo, que no domingo, 4 de fevereiro de 2024, perdeu a vida de forma surpreendente.

Manzano era artisticamente conhecido como Priest e também fazia parte da dupla 'thesexshopboys'. Com seu talento, ele se tornou uma figura importante na música eletrônica na América Latina e teve a honra de participar do suporte à turnê mundial Renaissance World Tour de Beyoncé em Dallas, TX, um evento que marcou sua carreira.

Embora não se saiba a causa da morte do DJ, os fãs teorizaram que ele poderia ter sido vítima de alguma doença terminal, já que dias antes seus amigos e familiares pediram apoio financeiro para cobrir seus gastos médicos.

Celebrar a vida para curar

Viral La influencer Victoria Volkova sorprendió con una fiesta para el velorio de su mejor amigo (Instagram)

Nos últimos anos, tornou-se uma tendência celebrar tudo o que culturalmente tem sido considerado "uma perda triste", como um divórcio, a morte de um ente querido ou até mesmo uma demissão no trabalho. E é que se algo nos ensinam aqueles que fazem festas para encerrar um capítulo, é que quando celebramos a vida, aprendemos a lembrar do que vivemos com carinho.

Sim, a morte de alguém que amamos sempre vai doer profundamente e, embora cada um viva seu próprio processo, concentrar-se na influência positiva que essa pessoa teve em sua vida e na dos outros pode ser um grande passo para a cura. Não se trata de negar ou reprimir a tristeza, mas isso ajudará a mudar sua perspectiva.