Influencer bate o carro da mãe e começa a chorar

Jana Quiles é uma jovem influenciadora que recentemente se tornou viral nas redes sociais após publicar um vídeo em que chora desesperadamente depois de fazer um grande arranhão no carro de sua mãe. O que realmente surpreendeu a todos é que essa situação não é a primeira vez que acontece, e por isso ela não sabe qual será a reação de sua mãe ao descobrir.

Parece que para muitos motoristas, estacionar às vezes é um pouco complexo, já que isso requer ter uma boa precisão e controle do veículo, pois qualquer erro cometido pode causar danos tanto ao próprio carro quanto a terceiros.

No vídeo, pode-se ver a jovem angustiada ao contar o Story Time de como ocorreu o incidente, que aparentemente aconteceu enquanto ela tentava manobrar seu veículo para estacionar em um espaço estreito.

Nos seus comentários, ele afirma que não sabe estacionar e que, enquanto tentava fazê-lo, sem querer, arranhou o carro com uma das colunas do estacionamento.

Além disso, Quiles apontou que diante do ocorrido tinha a opção de mentir para sua mãe e dizer que ela não tinha sido a culpada daquela arranhão. No entanto, ela preferiu enfrentar a situação e aceitar as consequências, mas antes de tudo tentou consertar a situação com água e uma caneta.

"Risquei o carro da minha mãe com uma coluna porque não sei estacionar e não é a primeira vez. É a segunda vez que isso acontece. Da primeira vez, ela me perdoou por ser iniciante, mas agora, na segunda vez... Posso dizer que não fui eu, mas na verdade fui eu. Eu tento fazer certo, mas sempre tem uma coluna que me atrapalha", disse a criadora de conteúdo no vídeo.

A jovem influenciadora também mencionou no vídeo que responsabilizava em parte a coluna com a qual colidiu e, como era de se esperar, alguns de seus seguidores pelo ocorrido.

“Eu juro que fiz isso sem querer. Eu vou ser pega, vou ficar sem herança”, disse ele entre lágrimas.