Indivíduo compartilhava fotos e vídeos sexuais de sua esposa nas redes sociais

Um indivíduo, identificado como Fernando “N”, foi acusado pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do México (FGJEM) pelo crime de tráfico de pessoas após divulgar imagens e vídeos com conteúdo sexual de sua esposa nas redes sociais em troca de material pornográfico.

Fernando “N” enfrenta a justiça por esse crime na forma de ‘produção e obtenção de benefício de material pornográfico, com agravante de ter um relacionamento sentimental com a vítima’, prejudicando uma mulher de 32 anos.

O sujeito gravava sua esposa de 32 anos sem o consentimento dela durante relações sexuais e armazenava esse conteúdo em diferentes dispositivos que foram apreendidos pelo Ministério Público do Estado do México dentro de uma residência em Metepec.

De acordo com o depoimento da mulher, ela percebeu o ‘modus operandi’ de seu marido ao verificar seu celular em fevereiro de 2023, onde descobriu as imagens e vídeos dela nua junto ao detido, que eram compartilhados em grupos de mensagens móveis.

A detenção de Fernando "N" ocorreu depois que sua esposa apresentou uma denúncia ao Ministério Público do Estado do México, o que levou à abertura da respectiva investigação e à coleta de dados que permitiram a obtenção do processo de investigação.

Na residência do casal foram encontrados materiais de natureza sexual em um laptop, um console de videogame, dispositivos de armazenamento USB, micro SD e disco rígido, um modem, telefones celulares e um roteador.

O detido permanecerá em prisão preventiva por dois meses, quando se encerra o prazo do encerramento da investigação complementar.